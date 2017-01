2017: Las series que regresan

EFE

Sin fecha de estreno, la plataforma de Reed Hastings contempla para el 2017 el debut de ‘Gipsy’, un thriller psicológico con Naomi Watts como protagonista y productora ejecutiva, sobre una terapeuta que establece peligrosas relaciones con personas relacionadas con sus pacientes.

A él se suman ‘Death Note’, adaptación del clásico del manga de misterio; ‘Anne’, nueva versión televisiva de la novela juvenil ‘Ana de las tejas verdes’; una nueva serie de Star Trek, ‘Discovery’, y otra sobre el Chapo Guzmán.

A lo largo del año llegará también la primera serie producida por Netflix en España, ‘Las chicas del cable’, coproducida con Bambú y con Ana Fernández, Nadia de Santiago y Blanca Suárez en el reparto.

Y en el capítulo de regresos, Netflix ofrecerá las nuevas temporadas de ‘Orange is the new black’, ‘House of cards’, ‘Sense 8’, ‘Stranger things’, ‘Narcos’, ‘Lady Dinamite’ y ‘Master of None’.

Movistar+ seguirá emitiendo las nuevas temporadas de las series de HBO: ‘Juego de tronos’, ‘Girls’, ‘Silicon Valley’, ‘The Leftovers’, ‘Mr. Robot’ o ‘Fargo’, que tenía firmadas antes del desembarco de la nueva plataforma en España, aunque sin exclusividad.

Además, en enero la plataforma de Telefónica estrenará ‘Riverdale’, serie juvenil basada en los cómics de ‘Archie’ (1968), y ‘Cuatro estaciones en La Habana’, thriller policíaco basado en la serie de novelas de Leonardo Padura.

A lo largo del año estrenará asimismo ‘I'm dying up here’, sobre el mundo de la comedia en Los Ángeles en los 70, producida por Jim Carrey.

Para algún momento del 2017 se espera también el retorno de ‘Twin Peaks’, uno de los grandes eventos del año para los amantes de las series. Pero la gran apuesta de Movistar+ para 2017 son las producciones propias.

En el primer trimestre continuarán con ‘Qué fue de Jorge Sanz’ y en el segundo estrenarán ‘La zona’, un thriller policíaco creado por Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo y con Eduard Fernández como el policía que investiga un crimen en una zona del norte de España donde se ha producido un desastre nuclear.

También en el segundo trimestre debutará ‘Vergüenza’, una comedia ‘rompedora e incómoda’ sobre una pareja en constante crisis, creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero y protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio.

Y ‘La peste’, ficción histórica en clave de thriller ambientada en la Sevilla del siglo XVI y dirigida por el ganador del Goya Alberto Rodríguez (‘La isla mínima’).

El catálogo de 2017 se amplía además con la reciente incorporación de Amazon Prime Vídeo y sus series: ‘The Grand Tour’, ‘Transparent’, ‘Mozart in the Jungle’, ‘Tumble Leaf’ o ‘The Man in the High Castle’ están ya disponibles.

El año que viene Amazon tiene previsto estrenar en España la serie de Woody Allen ‘Crisis in Six Scenes’, con Miley Cyrus; ‘Goliath’ de David E. Kelly, protagonizada por Billy Bob Thornton; la serie documental ‘American Playboy: The Hugh Hefner Story’, y ‘Sneaky Pete’, producida por Bryan Cranston y Graham Yost.