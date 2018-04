'Juego de tronos': Filtran un vídeo de la gran batalla final

EP / Madrid No será hasta 2019 que 'Juego de Tronos' regrese con su octava y última temporada, compuesta por seis capítulos más largos de lo habitual. Por el momento son pocos los detalles que ha compartido HBO, pero la legión de fans con la que cuenta la serie no ha parado de especular y filtrar detalles en redes sociales. Ahora, ha salido a la luz un vídeo del rodaje que adelanta nuevos datos sobre una de las batallas clave.

Ha sido el usuario de Twitter Davy Orr quien ha compartido el vídeo en cuestión, que corresponde al rodaje de la batalla final, y todo apunta a que tiene lugar en Invernalia. Con a penas dos minutos de duración, muestra desde la distancia un gran croma y sobre él, un grupo de actores caracterizados. A primera vista se puede identificar una facción del ejército de muertos, así como tres jinetes aparentemente vivos.

As promised. 'MAY CONTAIN SPOILERS' pic.twitter.com/JybKkOKI7J