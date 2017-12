Los dardos de Pepe Rodríguez a Arguiñano por sus críticas a 'MasterChef'

C.D

ha recibido una respuesta contundente por parte detras sus críticas a 'MasterChef'. El jurado del 'reality' de cocina de TVE no se ha callado y ha aprovechado la presentación de la quinta edición de 'MasterChef Junior' para lanzar unosal cocinero vasco.

En una entrevista en la revista 'Rumore', Arguiñano decía que no veía 'MasterChef' porque "no es un programa de cocina, es un 'reality' y yo no puedo con los 'realities'". Y añadía: "Les gusta la lagrimita. Que llore la madre, que lloren los niños... todo el mundo llorando".

Estas declaraciones del cocinero de Antena 3 recibían respuesta de Rodríguez durante la presentación de la nueva edición Junior. "No nos vamos a enfrentar a Arguiñano. Es un referente de la televisión porque lleva 25 años y es un tío que ha popularizado la cocina de ama de casa", señaló el jurado del programa de TVE. Y retaba a Arguiñano a decir lo que pensaba en persona: "Nos gustaría que nos lo contara a la cara porque no me lo creo".

Jordi Cruz, por su parte, hacía referencia a los famosos chistes con los que Karlos aliña sus programas. "Arguiñano mete chistes para que la gente se lo pase bien aparte de aprender, y nosotros pretendemos hacer eso". Veremos si hay respuesta del chef guipuzcoano.