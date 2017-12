Bertín y Arévalo firman la pipa de la paz en 'Mi casa es la tuya'

Amaia Díez

La noche del miércoles 13 de noviembre,recibirá aen. El humorista acudirá a la casa de Bertín para hacer las paces en persona, después de meses distanciados por una polémica fotografía que Arévalo publicó en En la imagen aparecía elen la que Arévalo era el anfitrión.

Arévalo contó en el 'Deluxe' de Telecinco los motivos del distanciamiento entre ambos: "A Bertín es al que menos gracia le hizo, porque tenía que haberle pedido permiso a él. Me dijo 'quita la puta foto esa' y desde entonces nada más nos hablamos por whatsapp, solo me contesta sí, no y qué bien", explicó el humorista.

Los protagonistas de 'Perfectos desconocidos'

Además, Bertín también recibirá en 'Mi casa es la tuya' a los protagonistas de la nueva película de Álex de la Iglesia, 'Perfectos desconocidos'. Así, los actores Juana Acosta, Dafne Fernández, Pepón Nieto y Ernesto Alterio, al igual que en el filme, charlarán con el presentador sobre su carrera profesional y su vida.