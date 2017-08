La 1 emitirá 'Diana, nuestra madre' este jueves 31

EP / Madrid

Un mes después de su estreno Inglaterra, y coincidiendo con los 20 años de la trágica e inesperada, Diana, nuestra madre. Este homenaje a la conocida como princesa del pueblo generó mucha expectación en Inglaterra por la participación de sus dos hijos, Guillermo y Enrique, y que, además, contiene imágenes inéditas de la familia real y de Diana de Gales. Tras su emisión, La 1 ofrecerá un especial Amigas y conocidas, que analizará la figura de la ex mujer del príncipe Carlos.

‘Diana, our mother: her life and legacy’, estrenado el 24 de julio por la cadena británica ITV, ofrece una visión reveladora de la princesa Diana a través de las reflexiones personales e íntimas de sus dos hijos, sus amigos y familiares, muchos de los cuales nunca han hablado públicamente antes, para reunir un retrato único de una persona icónica.

La película incluye fotografías nunca vistas de Lady Di, tomadas de un álbum personal. Sus hijos repasan a través de estas instantáneas privadas los momentos más alegres y conmovedores de su infancia, y recuerdan la conversación final que tuvieron con ella antes de su fallecimiento en un accidente de tráfico en el túnel del Alma, en París.

El reportaje también recuerda las contribuciones públicas a través de sus trabajos de caridad y humanitarios, y muestra la determinación de sus hijos de continuar con algunas de sus campañas. 'Diana, nuestra madre' cuenta con la participación de Elton John, Rihanna, el conde Spencer, hermano de Diana y amigos de su infancia.

La 1 completa este tributo con un especial de 'Amigas y conocidas'. Inés Ballester se pone al frente de este especial, en el que le acompañarán Luz Sánchez Mellado, Isabel San Sebastián, Silvia Tarragona y Beatriz Cortázar, con quienes analizará la figura de este icono inglés.

El especial conectará con Londres para mostrar cómo han vivido los británicos el aniversario de la muerte de Diana, y también con París, escenario del brutal choque que acabó con su vida, con la de su pareja, Doddi Al Fayed y el conductor del coche, Henri Paul, sobre el que recayó la responsabilidad del mortal suceso.