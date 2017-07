Feliciano López: "Dejar a Alba Carrillo fue un palo"

EP / Madrid

El especial Feliciano López de ‘Mi casa es la tuya’ ha comenzado fuerte, el nombre de Alba Carrillo ha salido desde el primer momento. Arévalo, gran amigo de Bertín Osborne, aparecía al principio del espacio y no ha dudado en hacerle un cursillo acelerado al presentador sobre, señalando que el tenista es un señor.

Escuchábamos la voz de Bertín al comienzo del espacio asegurando que Feliciano se deja la piel en las pistas de tenis y que algunas personas quieren arrancársela en televisión pero que él se lo toma a risa.

Marc López ha sido otro de los invitados, el amigo y compañero de tenis de Feliciano también ha tocado un tema delicado refiriéndose al programa en el que está concursando la ex mujer de su amigo. "Soy fan número 1 de Supervivientes" decía con cierta guasa. Esto parece no molestarle al tenista que reía al escuchar la frase.

A Bertín le da mucha rabia que no se hable de Feliciano por sus logros deportivos sino por otros asuntos que son ajenos a él. Así se lo ha dicho al tenista nada más comenzar la entrevista. Durante la grabación hemos podido ver planos de la casa de Feliciano López, muy bien decorada y con una gran piscina. Además el deportista ha hecho un recorrido mostrándole a Bertín todas las estancias y los secretos que esconden. Se nota que el tenista tiene un buen poder adquisitivo.

Mientras cocinaban ha llegado el momento en el que Feliciano se ha sincerado por fin sobre su separación. Ha contado a Bertín que para él, dejarlo con Alba Carrillo fue un palo muy grande porque había puesto mucha ilusión en esa relación y que cuando empezó a tener la sensación de que algo no iba bien fue bastante duro.

Bertín le ha preguntado si sabe algo sobre lo que ha pasado en supervivientes a lo que el deportista ha contestado que sabe algunas cosas por lo que le cuentan sus amigos. Feliciano ha dicho que le han llamado muchas cosas en la televisión pero son cosas que se toma a risa, como cuando dijeron que era homosexual.

El presentador apretaba un poco más afirmando que aunque le doliera la ruptura fue él quien decidió dejar a Alba. "Yo dejé la relación porque no funcionaba pero nunca se me ocurriría hablar mal de alguien con quien he estado, ni de ella ni de nadie. Porque una persona que has querido pues no puedes hablar mal de ella. Tenemos toda la vida por delante para conocer a otras personas tanto ella como yo".

A la reunión en la cocina se sumaba Belén Diaz-Guerra, la madre de Feliciano López, que entraba en escena para ayudar a su hijo con las croquetas. La madre del tenista también fue uno de los blancos de Alba Carrillo cuando cargó contra su ex marido. "A mi me han puesto casi como la bruja de la película" decía la madre del tenista muy indignada. Que yo soy una entrometida, y yo muchas cosas de la casa no se ni donde están y yo no tengo tanto tiempo para estar metiéndome en la vida de mi hijo" Estas declaraciones son en contestación a lo que dijo Alba Carrillo en su día cuando criticó a la familia de Feliciano por meterse en su vida y abrirle los armarios. Belén de Alba:

"A esta chica yo la había tomado cariño y me parecía una persona muy entrañable"

Tendremos que esperar a que Alba salga de Supervivientes este jueves para conocer su opinión acerca de todo lo que se ha dicho esta noche en casa de su ex marido Feliciano López.