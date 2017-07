La dura despedida de Gemma Nierga de La Ser

L.T.

Gemma Nierga se ha despedido definitivamente de la SER este viernes 14 de julio

Esta semana se rumoreaba sobre la posibilidad de que la locutora no dijese adiós a sus oyentes por la supuesta tensión que su despido ha supuesto con los responsables de la casa, pero Gemma ha confesado que “muchos me han hablado de la importancia de decir adiós y me han convencido para ello”.

“No es por decisión mía como ya saben sino de los que dirigen la emisora, que son los que saben gestionar el medio y entienden de radio”, ha aclarado en sus últimas palabras.

"Mi actitud es de enorme agradecimiento a todos ustedes. He sido muy feliz. Y lo seguiré siendo", seguía visiblemente emocionada para finalmente asegurar: "la vida sigue y me voy a vivirla. Adiós a todos".

Gemma Nierga: “Mi actitud es de enorme agradecimiento a todos ustedes. He sido muy feliz. Y lo seguiré siendo”https://t.co/XhoqRdBkCQ — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) 14 de julio de 2017





Gemma Nierga: "La vida sigue y me voy a vivirla. Adiós a todos"https://t.co/XhoqRdBkCQ — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) 14 de julio de 2017

Gemma Nierga llevaba al frente de la segunda parte deLa locutora ha contado durante estos años con el cariño del público y de sus compañeros y colaboradores habituales. Muchos de ellos le han mostrado todo su apoyo en las redes sociales.

Querida Gemma Nierga, un abrazo de tus compañeros de @La_SER en Madrid. Gracias por compartir con nosotros tu alegría. Te echaremos de menos — Sonia Sánchez (@sanchez_sonia) 14 de julio de 2017