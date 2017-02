Manel Navarro representará a España en Eurovisión 2017

Manel Navarro y su tema 'Do it for your lover' RTVE

Redacción / EFE

Manel Navarroen el festival de Eurovisión. El joven cantante catalán se impuso, con su tema 'Do it for your lover', tras una reñida votación en la que terminó empatado con Mirela, que optaba a representar a España con el tema 'Contigo'.

Tras las votaciones del jurado y de la audiencia, ambos artistas terminaron empatados a 58 puntos, por lo que se pidió al jurado que determinase el nombre del vencedor final. Finalmente, los expertos optaron por Manel Navarro entre abucheos de parte del público.

Manel Navarro compone sus canciones en inglés y su estilo es acústico o electrónico y sin separarse de su guitarra. El cantante se dio a conocer compartiendo sus covers en las redes sociales y distintas plataformas digitales.

Hace tres años destacó con su cover acústica de Hold on, We're going home, del canadiense Drake, y consiguió que se grabara su primer tema Brand new day. Tras el single Candle con la productora Sony Music, también ha publicado la canción 'Do it for your lover', que es el tema elegido para representar a España en la ceremonia de Eurovisión de Kiev.

Tras Manel Navarro y Mirela, en tercera posición se colocó LeKlein, con los apuntes electrónicos de "Ouch!". En cuarto lugar se situó Maika con el toque rock de "Momento crítico", mientras que el popero "Spin my head", defendido por Mario Jefferson, quedó en el quinto puesto, y el country Pop "Lo que Nunca fue" interpretado por Paula Rojo cerró la clasificación.

Manel Navarro participará directamente en la gran final de esta sexagésimo segunda edición de Eurovisión, que tendrá lugar en el International Exhibition Centre de Kiev el 13 de mayo, tras dos semifinales previas que se celebrarán los días 9 y 11 de ese mes.

El festival viaja por segunda vez a Ucrania gracias a la victoria en 2016 de Jamala con un tema sobre las deportaciones del pueblo tártaro ordenadas por Stalin, "1944", muy polémico pues según las normas no se permiten las letras que sean "gestos de naturaleza política".

Estas fueron las actuaciones del resto de finalistas:

MIRELA

PAULA ROJO

LEKLEIN

MAIKA

MARIO JEFFERSON