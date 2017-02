First Dates: los siete momentos más vergonzosos

C. Doval/Redacción

se ha convertido en el programa más exitoso de Cuatro. El espacio de citas tiene numerosos fans y acumula ya un buen puñado de momentos inolvidables por laque ha generado entre ellos. Repasamos estos momentazos.

La espantada de Sonia

Sonia, una mujer de 41 años, acudía a 'First Dates' para encontrar al amor de su vida, como no. Sin embargo, tuvo la mala suerte de que le emparejaran con un hombre de 42 años, demasiado mayor para ella, según comentó.

"Tiene un año más que yo, pero a mí me parece mucho más mayor. Yo aparento 10 años menos, será que a lo mejor estoy más cuidada", apuntó. "A mí me echan 30", le dijo a Sobera. Dicho esto, plantó a su cita tras confesarle que aparentaba muchos más años y ella menos, y le dio un beso "por quedar bien".

El ataque de ansiedad de Gisela

"Si me gusta el chico, muevo las tetas". Con esta frase soez comenzaba la cita entre Gisele y Eric, dos jóvenes de 18 y 19 años respectivamente, que pintaba mal desde el principio. Ella se mostraba muy inquieta y en un momento dado comenzó a llorar y a tener problemas para respirar, sin que el chico se inmutara. La chica tuvo que abandonar durante unos minutos la cena acompañada de Carlos Sobera para tranquilizarse y la reacción de Eric fue empezar a reírse y pedirle a Lidia, la camarera del programa, que se sentara con él. Pero lo peor llegó en 'la decisión final'. Eric señaló que él no había venido al programa "a perder el tiempo".

A Gisela le gustaría poder conocer a Eric, aunque él ha tenido suficiente con esta cita #FirstDates212 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/oO9OVNpT1x „ First dates (@firstdates_tv) 19 de diciembre de 2016

El show de Leticia Sabater

Ya sabemos que Leticia Sabater allá por donde va arrasa. Su aparición estelar en 'First Dates' fue, por decirlo suavemente, surrealista. La actriz, presentadora y cantante estaba tan emocionada de acudir al programa que se dejó la ropa interior en casa. "Estaba tan nerviosa que me olvidé las braguitas", dijo a su cita. "Brindemos por tu ropa interior", le contestó jocoso él.



Un 'vibration' llamado? Mario Vaquerizo

Mario Vaquerizo ha sido otro de los famosos que se ha pasado por el 'date show' y se llevó una sorpresa mayúscula. Gemma, fan del marido de Alaska, le confesó nada más conocerle: "Tengo un 'vibration', es decir, un 'consolation' que se llama como tú porque me gustas mucho". Ver para creer.



Nina Canta 'Dancing Queen' a una pareja

Nadie pone en duda la gran voz de Nina, pero salir a cantar 'Dancing Queen' a una pareja en plena cena nos dejó anonadados. Eso sí, el participante Víctor, fan absoluto del musical 'Mamma Mia!', se quedó encantado.



Albert llama "tía gorda" a Amalia

Uno de los momentos más lamentables del programa lo protagonizó Albert, un DJ y modelo que le faltó al respeto a su cita, Amalia. Ésta le confesó que era modelo 'curvy' y la respuesta del DJ no pudo ser más deleznable: "Eso es una intrusión a la profesión tremenda. Tú no eres modelo, eres una tía gorda que quiere ser modelo".

Judith, la chica que quiso ser monja

Las confesiones de Judith en 'First Dates' dejaron de piedra a su cita, Adrián. "Yo sufrí bullying en el instituto y siempre estaba muy triste. Encontré en la biblioteca un libro de santos y me fui a un convento", le explicó la chica. Pero lo mejor estaba por llegar. La vida de monja no le convenció, así que dejó el convento para irse a una orgía, como lo oyen. Eso sí, no hizo nada: "Yo solo he mirado, no he tocado. He estado por ahí, pululando, viendo culos al aire".



Imagen de Judith, la chica que quiso ser monja.