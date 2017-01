Así fueron los inicios de las estrellas de la televisión

C. Doval/Redacción

Sus series arrasan en televisión. Son las grandes estrellas de la pequeña pantalla. Pero antes de alcanzar este estatus tuvieron unos comienzos duros, unos más que otros. Algunos comenzaron siendo tan solo unos niños y otros empezaron a despuntar de adolescentes. Recordamos cómo fue el debut de diez famosos actores y actrices televisivos.

Neil Patrick Harris

El actor, que acaba de estrenar en Netflix 'Una serie de catastróficas desdichas', saltó a la fama en 1989 con 16 años al interpretar al doctor 'Doogie Howser', que Telecinco emitió en sus comienzos bajo el título 'Un médico precoz', donde ya hacía gala de su inmenso talento. Ese mismo año debutaba de forma ofical en un episodio de la serie 'B.L. Stryker' , que protagonizaba Burt Reynolds.

Jim Parsons

Al neurótico genio Sheldon Cooper de 'The Big Bang Theory' le vimos por primera vez en pantalla en un episodio de la serie 'Ed' en 2002. Cinco años depués comenzaría a interpretar el personaje que le ha hecho mundialmente famoso y que le ha dado cuatro Premios Emmy y un Globo de Oro.



Jim Parsons en la serie 'Ed'. Vídeo: Youtube.

Emilia Clarke

La actriz londinense comenzó su carrera con un papel en la serie de la BBC 'Doctors' (2009). Desde 2011 es Daenerys Targaryen en 'Juego de Tronos'.



Emilia Clarke en 'Doctors'. Vídeo: Youtube.

Andrew Lincoln

Antes de triunfar con 'The Walking Dead', Lincoln ya era popular por la serie británica 'This Life'. Su debut oficial fue en 1994 en un episodio de la sitcom 'Drop the Dead Donkey'.



'Drop the Dead Donkey'. Vídeo: Youtube.

Rodolfo Sancho

La serie de Telecinco 'Al salir de clase' fue la plataforma de despegue de toda una generación de actores. Entre ellos estaba Rodolfo Sancho, que interpretó a Nico entre 1997 y 1999. Pero el hijo de Sancho Gracia debutó junto a su padre siendo un renacuajo en la miniserie de Mario Camus 'Los desastres de la guerra'.



Rodolfo Sancho en 'Al salir de clase'. Vídeo: Youtube

Miguel Ángel Silvestre

Empezó como modelo pero finalmente se decantó por la interpretación. Su primer trabajo fue en un capítulo de la serie de Antena 3 'Mis adorables vecinos' (2004). Más tarde llegaría el Duque de 'Sin tetas no hay paraíso', que le convirtió en sex simbol y cotizado actor.



Miguel Ángel Silvestre en 'Sin tetas no hay paraíso'. Vídeo: Youtube.

Paula Echevarría

La asturiana dio sus primeros pasos como actriz en series como '7 vidas' (2000) y 'Compañeros' (2000). como tantos otros colegas de profesión también pasó por 'Al salir de clase' (2001).



Casting de Paula Echevarría. Vídeo: Youtube.

Kaley Cuoco

La Penny de 'The Big Bang Theory' inició su carrera profesional a los 7 años en la película 'Arenas Movedizas' (1992), junto a Donald Sutherland y Tim Matheson. En televisión, sus primeros trabajos fueron en las series 'Es mi vida' (1994) y en la mítica 'Doctor en Alaska' (1994).



Kaley Cuoco en la serie 'Es mi vida'. Vídeo: Youtube

Johnny Galecki

El marido de Penny en 'The Big Bang Theory' también empezó muy joven en el mundo de la interpretación. Con 12 años apareció en el film 'Murder Ordained' (1987). 'Roseanne' fue la serie que le hizo popular siendo un adolescente. También apareció en un episodio de 'Blossom'.



Johnny Galecki y Mayim Bialik en 'Blossom'. Vídeo: Youtube

Wagner Moura

Además de actor, Moura es periodista, cantante y compositor. Inició su carrera en su Brasil natal, participando en varios mediometrajes. La película que le consolidó como actor fue la estupenda 'Tropa de Elite'. En televión, antes de convertirse en Pablo Escobar en 'Narcos', participó en varias series brasileñas desconocidas en España.



Wagner Moura en una escena de la película 'Ó Pai Ó Cena'. Vídeo: Youtube