Escapadas y planes para el puente de Diciembre

T. GARCÍA/H. CASERO | VALÈNCIA

¿Todavía no tienes plan para el puente de la Constitución? Del miércoles 6 al viernes 8 podrás disfrutar del último puente del año que, además, va seguido del fin de semana. Si todavía no has decidido qué hacer en el último macropuente de 2017, aquí tienes algunas propuestas y planes 'low cost' para aprovechar el puente de diciembre en pareja, con amigos, en familia e incluso en solitario. No dejes escapar la oportunidad de vivir una escapada con las mejores ofertas, vuelos 'low cost' y descuentos de última hora.

1. Turismo Rural

Una de las mejores formas de desconectar estos días sin gastar mucho dinero. Aprovecha el puente de la Constitución para recorrer algunos de los pueblos más bonitos de la Comunitat, como Vilafamés, Guadalest, Morella o Peñíscola. Puedes pasar la noche en algunos de los hoteles y casas rurales, pero si prefieres no gastarte mucho dinero, haz escapadas de un día y vuelve a tiempo para dormir en casa.

Pero si te animas a viajar, la península está llena de rincones asombrosos que nada tienen que envidiar al resto de lugares de Europa o del mundo. Te proponemos un listado con los diez pueblos de España que deberías conocer: Curdillero (Asturias), Ronda (Málaga), Combarro (Pontevedra), Toro (Zamora), Júzcar (Málaga), Olite (Navarra), entre otros.

2. Realiza escapada en avión

Disfruta de una escapada en avión, por alguna de las ciudades españolas o aprovecha para escaparte a algún destino europeo que siempre hayas querido visitar. Puedes encontrar vuelos más hotel desde 160€ hasta 203€ a París, Roma o Londres.



Para hacer turismo por la península te recomendamos ciudades como: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cuenca, Granada o Toledo. Pero también Lisboa u Oporto, en la vecina Portugal, ciudades con un encanto especial y muy distintas entre ellas. Es la época idónea para ver las luces de navidad, visitar los diferentes mercadillos navideños y hacer unas compras para tu hogar.

3. Un musical, la excusa perfecta

En Madrid:

-Billy Elliot, El Musical (Del 28 de noviembre de 2017 al 25 de marzo de 2018)

-Cirque Du Soleil - Totem (Del 29 noviembre de 2017 al 13 de enero de 2018)

-El Rey León, el musical (Del 6 de diciembre de 2017 al 18 de marzo de 2018)

-El Guardaespaldas (Del 28 de noviembre de 2017 al 4 de febrero de 2018)

En Barcelona:

-Reina Juana (Del 29 de noviembre de 2017 al 3 de diciembre de 2017)

-Musical Dirty Dancing (Del 6 de noviembre de 2017 a 14 enero de 2017)



4. Date un respiro y reserva cita en un spa

Tal vez tu puente no sea tan largo como te gustaría o tal vez seas de los que prefiere quedarse a disfrutar de la ciudad mientras el resto se marcha fuera. En cualquier caso, aquí tienes una serie de propuestas dentro de la ciudad que incluyen gastronomía, ocio y desconexión. En Cuponísimo puedes encontrar descuentos para los mejores planes dentro de la ciudad. Nuestra propuesta para el puente de diciembre 2017 es que visites un rincón en el que poder olvidarte del estrés, la rutina y los agobios, un lugar donde el relax y el bienestar están asegurados: un spa.

Los spas son un buen plan para desconectar de la rutina. Además para momentos puntuales como el puente de diciembre, suelen salir ofertas que incluyen ademas de circuito de spa, masaje relajante y noche de hotel con desayuno. ¡Consulta las promociones de Cuponísimo!

5. Escapada a la nieve

Disfruta de la nieve en las pistas de Javalambre y Valdelinares, mientras practicas tu deporte favorito. La provincia de Teruel, está más cerca de lo que te imaginas y nos ofrece todo lo que buscamos en una escapada en diciembre.

Teruel y su provincia te ofrecen actividades para todos los públicos: visitas al bosque donde contemplar paisajes espectaculares, rutas por el casco antiguo que te llevan a conocer apasionantes historias? Y los amantes de la gastronomía podrán degustar los platos más típicos de invierno donde la cuchara es la gran invitada.



