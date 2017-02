La Vall d'Albaida vista a 500 metros de altura

Èric Úbeda | l'olleria

L'Olleria es una localidad con un gran valor entre el senderismo de la Vall d'Albaida. En esta municipio, situado al sur de la Serra Grossa, a modo de frontera natural entre la Costera y la Vall, este tipo de práctica deportiva que ayuda al hombre a confraternizar con la naturaleza está a la orden del día. Por la zona, existen varias rutas que permiten explorar la fauna y la flora autóctonas, como la de la Serra de la Gaveta, la de la Cova Negra o El Salido.

Con la intención de impulsar, más si cabe, esta afición la Mancomunitat de la Vall ha credo la Ruta dels Miradors, una travesía que pasa por ocho de principales los atractivos naturales la localidad. La ruta, que abarca unos 8 kilómetros del término municipal de l'Olleria, tiene una duración aproximada de unas tres horas. El punto de inicio es el convento dels Caputxins. Este convento está edificado sobre una antigua ermita medieval, que fue rehecha sobre sus escombros en 1601 por san Juan de Ribera.

En su interior hay obras de gran valor artístico de pintores como Oscar Marziali o Remigio Soler, además de pinturas murales hechas en grisalla en el siglo XVII. Asimismo, el gran huerto de esta construcción religiosa alberga uno de los Mirtos más grandes de toda Europa. Justo enfrente del convento se puede encontrar un pequeño acueducto del que todavía se conservan 5 arcos. La ruta continúa hasta llegar al puerto de l'Olleria, el antiguo camino por el que se accedía a la localidad antes de que se construyese el túnel y la autovía que une Alicante con Valencia por el interior.

El ascenso prosigue hasta llegar a los 393 metros de altitud con los que cuenta el antiguo puerto del municipio. Una vez llegados a este punto, toca afrontar la pendiente de asfalto y gravilla que lleva a la Creu de Canals, la cual recompensa el esfuerzo con unas preciosas vistas panorámicas de algunas localidades de la Costera como Montesa y su monumental castillo con pasado templario, Canals o la pequeña localidad de Cerdà. No obstante, las buenas vistas no terminan aquí. Siguiendo el camino agreste y abrupto que lleva a la cima, se llega a la Creueta de l'Olleria, a unos 520 metros de altitud. Desde este punto se puede disfrutar de una espectacular vista de algunos municipios de la Vall d' Albaida, como Agullent, Alfarrasí, Bellús y su embalse o Montaverner, con un maravilloso telón de fondo como es el Benicadell y la Serra Mariola. Desde hace poco tiempo, esta zona se ha convertido en un habitual para los amantes de los deportes de riesgo y de los trayectos en parapente.

El siguiente punto del itinerario es la Cova de Sant Nicolau, lugar al que se llega a través del camino del Pi Solitari. El atractivo de esta cueva es que en ella habitaron hombres del Neanderthal durante el Paleolítico Superior y épocas posteriores, tal y como atestiguan restos de sílex, flechas o herramientas de metal encontrados en su interior. La ruta acaba con una visita a dos fuentes que históricamente han saciado la sed de los lugareños. La primera de ellas es la Fuente de los Cazadores; la segunda, la Fuente de la Ponta muy cerca de El Salido, un accidente geográfico que cuenta también con unas espectaculares vistas.

Con un poco de suerte, los senderistas podrán disfrutar del visionado de algunas especies autóctonas como los Jilgueros europeos, búhos, zorros, serpientes verdes, gatos almizcleros o incluso sapos comunes en las zonas más húmedas. El trayecto, además de ser un regalo para la vista, no tiene ninguna complicación para los senderistas ni para personas que no estén acostumbradas a la práctica. Todo el esfuerzo que requiere la ruta vale la pena, pues no todos los días se puede ver la Vall desde más de 500 metros de altura.