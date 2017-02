Ruta por el viejo cauce del río Turia

ACCESO: La ruta se inicia en Valencia, en medio del viejo cauce del río Turia, entre el Museo de las Ciencias, el puente de l'Assut de L'Or y el Paseo de la Alameda; exactamente sobre la pasarela situada al lado del monumento a la azada.



LONGITUD: 33,85 kilómetros en su recorrido de ida, y un total de 67,85 entre ida y vuelta.



DURACIÓN: Entre cuatro horas y media y cinco.



DIFICULTAD: Ruta sencilla, aunque tendremos que esforzarnos para salvar unos cuantos repechos de no más de 20 metros cada uno, y también los inicios de las rampas de quince pasarelas (hay veinte, pero dos son planas y otras tres no hará falta cruzarlas), ya que las han diseñado con una inclinación algo excesiva para la poca velocidad con que las abordare- mos. Además, habrá que ir con mucho cuidado al recorrerlas, ya que las han construido dándoles el ancho justo para el cruce de dos bicicletas en sentido contrario, por lo que los que no tengan demasiada pericia a la hora de mantener un perfecto equilibrio, que se abstengan de cruzarse con nadie en medio de las pasarelas. También habrá que ir con muchísimo cuidado al terminar de salir de las pasarelas, ya que la inclinación nos lanzará a una velocidad excesiva para el repentino giro de noventa grados que hay que trazar en muchas una vez acaban las barandillas; existe además el agravante de la mala zahorra y la gravilla suelta, sí que si no utilizamos los frenos corremos el peligro de caída. Finalmente, no hay que confiarse demasiado en la contemplación del paisaje ya que el escalón lateral que existe en muchos tramos de la pista puede ser peligroso. También nos haremos a la idea de que en verano acabaremos embalsamados de polvo blanco.



RECOMENDACIONES: Habrá que extremar las precauciones en los primeros y últimos ocho kilómetros, ya que tendremos que compartir el recorrido con otros ciclistas y con infinidad de caminantes y corredores.



ÉPOCA APROPIADA: Mientras no haga ni mucho viento ni frío, en cualquier época del año.



DE INTERÉS: Lo más interesante es la ruta en sí misma, por lo que se aconseja avanzar despacio y empaparse al máximo de este mágico recorrido.



RUTA:

Km. 00,00 (WP 1, 30S, 728026E-4370724N)

Iniciaremos el kilometraje en Valencia, en medio del viejo cauce del río Turia, y sobre la pasarela con barandilla blanca, que cruza un laguito, cerca de un viejo olivo, de un sauce y de una escultural azada, dándole la espalda al Museo de las Ciencias, y nos dirigiremos para coger el margen derecho del río, en sentido ascendente, dejando el recorrido por el otro margen para cuando regresemos.



Km. 02,90 (WP 2, 30S, 726411E-4372963N)

En un principio, por un enlosado rojizo, iremos dejando atrás el espectacular Museo de las Ciencias, el Hemisferic, el Palau de les Arts, el Parque Infantil Gulliver, el Palau de la Música... y pasando bajo los puentes de Monteolivete, del Reino, del Ángel Custodio, de Aragón, de la Mar o Puente de la Trinidad, el más antiguo de Valencia construido en 1402, y los puentes de las Flores, de la Exposición, éste popularmente conocido como el «Pont de la Peineta», hasta llegar frente al Puente del Real, donde se nos cruza un carril bici, para continuar por la izquierda pasando por debajo del tercer ojo.



Km. 05,11 (WP 3, 30S, 724503E-4373111N)

Al llegar ante el enorme estanque-fuente situado bajo el puente de Ademuz, lo esquivaremos por el carril de la derecha.



Km. 06,35 (WP 4, 30S, 723401E-4372685N)

El carril bici tuerce a la izquierda pero nosotros seguiremos de frente y subi- remos la rampa.



Km. 07,65 (WP 5, 30S, 722746E-4373412N)

Cruzaremos el Parque de Cabecera y llegaremos a la altura del Molí del Sol, donde se ubica un retén de la Policia Local, y desde donde empieza el Parque Fluvial del Turia.



Km. 09,65 (WP 6, 30S, 720970E-4373840N)

Cruce con la carretera que da acceso a un campo de tiro. Torceremos a la derecha y cruzaremos la V-30 por un túnel, que es en realidad un colector de pluviales, en el que se ha acondicionado una plataforma de hormigón, para llegar ante la primera de las pasarelas de madera que nos permitirá cruzar sobre una carretera y pasar a pedalear por el inicio del Plan Sur. Una vez dejemos atrás el Azud del Repartiment, lugar elegido para desviar el río Turia, y ya en el término municipal de Quart de Poblet, llegaremos a la altura de la segunda pasarela, que no cruzaremos, siguiendo por la pista de la derecha, y poco después tampoco le haremos caso a la tercera pasarela situada antes de un cruce.



Km. 12,90 (WP 7, 30S, 718780E-4375363N)

Pasaremos por debajo de un original puente, y al llegar a una bifurcación en la que lo más normal sería continuar de frente, torceremos a la izquierda, mientras atravesamos parte del término municipal de Paterna.



Km. 19,11 (WP 8, 30S, 714550E-4377227N)

Aparecerá un canal de agua que corresponde a la acequia Real de Moncada y más adelante llegaremos ante la octava pasarela que cruza el Turia frente a la Casa Azud de la mencionada acequia, una de las ocho que nacen en el Turia y que riegan la fértil y hermosa Huerta de Valencia.



Km. 23,85 (WP 9, 30S, 711557E-4379979N)

Tras cruzar sobre la duodécima pasarela, viendo enfrente y en alto la urbanización Masia de Traver, llegaremos a una bifurcación, desde la que seguiremos por la izquierda.



Km. 26,21 (WP 10, 30S, 709605E-4380541N)

Pasaremos bajo un puente y llegaremos ante el puente viejo de Riba-roja de Túria por el que cruzaremos, una vez más, al otro lado del río.



Km. 31,65 (WP 11, 30S, 705664E-4382488N)

Pasaremos bajo el «Pont de Ferro» ya fuera de servicio, desde que el tramo ferroviario Riba-roja de Túria - Vilamarxant - Llíria fue desmantelado.



Km. 33,85 (WP 12, 30S, 704255E-4383834N)

Llegaremos a la altura de la última pasarela por la que no cruzaremos, ya que de hacerlo, 700 metros más adelante, la pista, que no esta preparada con zahorra, acabaría por sacarnos del cauce del río. Así que, siguiendo de frente y pasando por debajo del puente de la carretera CV-50 que une Llíria con Vilamarxant, llegaremos a la altura de una casa de madera en construcción, posiblemente un Centro de Interpretación y de Información del Parque Fluvial del Turia, donde se da por finalizado el recorrido de ida y donde daremos la vuelta para regresar a Valencia. En el futuro está previsto prolongar el Parque Fluvial del Turia y la pista que lo recorre, hasta el término municipal de Pedralba.



Km. 60,05 (WP 13, 30S, 722731E-4373407N)

De regreso ya no tendremos que ir con- sultando la guía ya que tendremos la ruta perfectamente reconocible y podremos ir disfrutando del maravilloso entorno más despreocupadamente, cruzando los venecianos puentes, trazando las sinuosas curvas de la pista y escuchando el relajante y suave susurrar del río.

Al llegar a la altura del Molí del Sol, y del inicio del Parque de Cabecera, torceremos a la derecha y al instante a la izquierda, para continuar por todo el margen derecho del viejo cauce.



Km. 67,85 (WP 14, 30S, 728025E-4370720N)

Y cuando lleguemos ante la pasarela, donde horas antes hemos iniciado la ruta, la daremos por finalizada.