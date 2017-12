Dónde pegar un bocado hoy en València

H. Casero / T. García | València

Si eres de los que te has quedado en València y no te has ido fuera de puente, te proponemos una serie de ideas donde pegar un bocado y disfrutar de un buen esmorzaret tradicional o un chocolate para merendar.

Almuerzos

La Pérgola, Paseo de la Alameda, 1 – Valencia.

Un lugar emblemático en Valencia donde poder degustar una gran selección de bocatas. La calidad de sus productos lo hacen todo un referente. El 'bombón' es el bocata estrella: con lomo, champiñón, queso y salsa verde. Precio del almuerzo: 6 € (bocadillo, bebida y café).

La Pascuala, Doctor Lluch, 297– Valencia

La Pascuala es muy popular por sus "enormes" bocadillos, desde que abrió en los años veinte en el Cabanyal ha visto comer en sus mesas tanto a universitarios como a curiosos y turistas, todos amantes del buen comer y las raciones 'XXL'. Los bocadillos se sirven en una barra de pan entera y el más solicitado es el 'Súper', con carne de caballo, cebolla, bacon, queso y el pan con tomate a la catalana. Sólo está abierto por la mañana y se ha especializado en servir grandes almuerzos a un precio muy competitivo. Recientemente ha cambiado de ubicación y se ha trasladado junto a la playa, en la calle Eugenia Viñes.

Bar Alhambra, Calle Calixto III, 8 Valencia

Su especialidad, las tortillas. Allí podrás probar la tortilla sola o en todas sus variedades: con cebolla, morcilla, ajos tiernos, bacon... y las que se le vayan ocurriendo. Otra de las especialidades de la casa es el bocadillo de lomo 'apaleao'. El precio medio de un buen almuerzo con bebida y café incluido ronda los 6 euros.

La Piulá, Calle Burriana, 45 Valencia

Si lo que te apetece es un buen bocata de calamares no dudes en pasar por La Piulà. En su carta destaca el 'Ciclista', un bocadillo con jamón, tortilla y tomate como ingredientes principales; y otro de pechuga, queso roquefort y patatas.

También puedes degustar los tres mejores almuerzos de la C. Valenciana recientemente premiados por los Premis Cacau d'Or.

Brunch

Federal Café, Calle Embajador Vich, 15

Esta cafetería australiana situada en el centro de la ciudad cuenta con una de las cartas de brunch más amplias de la ciudad. Las tostadas, sandwiches, hamburguesas y la repostería de este local hacen las delicias de quienes deciden visitar este pequeño rincón de Oceanía en València. Además, en Federal Café los perros también son bienvenidos.

Una publicación compartida de Luna ?? (@nastya_lunastya) el 10 de Sep de 2017 a la(s) 2:26 PDT

Comida

A la hora de comer, las propuestas gastronómicas de la ciudad son muy variadas. Te proponemos que consultes nuestra guía 55 Mejores Restaurantes de la Comunitat Valenciana para decidir cuál de todas las propuestas culinarias valencianas te convence más.

Merienda

Tomarse un un buen tazón de chocolate con churros, buñuelos o porras es otra buena opción para calentar el cuerpo y alimentarse estos días festivos. Estas son algunas de las mejores chocolaterías de València:

Santa Catalina: Plaza Santa Catalina, 6

Esta horchatería, una de las más antiguas de Valencia, se caracteriza por su ideal ubicación, junto al antiguo casco de Valencia, próxima a la Iglesia de Santa Catalina y muy cerca de la Catedral de Valencia y la Plaza Redonda. En el local que conviven la tradición bohemia y la modernidad decorada con cerámica de Manises. Ofrece gran variedad de productos entre los que destacan las distintas clases de chocolate y churros. Otro de sus atractivos es la posibilidad de atender en cualquier idioma a sus clientes y por supuesto, su excelente trato con los mismos.

Horchatería Fabián: Calle de Císcar, 5

Este local de toda la vida está situado en el barrio del Ensanche. En un ambiente familiar, ofrecen buena horchata todo el año y buen chocolate caliente en los meses más fríos. Otras de sus especialidades son los churros, los buñuelos de calabaza (muy ricos), la coca de llanda o la tarta de manzana a precios bastante competitivos. Todo ello la convierten en una opción ideal para disfrutar de un chocolate caliente con churros estas fallas.

Cereal House Valencia: Avda. Francia, 36

¿Sois varios amigos y no os ponéis de acuerdo? Cereal House Valencia se convierte en vuestra mejor alternativa para merendar. Elige tu tipo de leche, escoge uno de los más de 100 tipos de cereales que puedes encontrar en este templo de la merienda y disfruta de tu combinación.

Dulce de leche: Calle Cuba, 46

Esta boutique del café argentina tiene unas deliciosas propuestas dulces de curasanes, cupcakes y muffins, entre otras muchas cosas. Además, sus baristas son expertos en cafés bien servidos. Y todo esto por no hablar de sus tartas: banoffee, tarta danesa, carrot cake...

Naturalia: Carrer del Mar, 12

Este local situado en pleno centro de València ofrece una deliciosa -y extensa- carta de zumos de fruta natural y algunas mezclas con alcohol como el Agua de València o el Agua de Jamaica. Los más golosos pueden degustar sus crepes dulces, combinando al gusto cocholate, plátano, nueces, nata o dulce de leche. Naturalia cuenta, también, con una deliciosa carta de crepes salados.

Ice Wave València: Plaza Lope de Vega, 10

El espectáculo del helado tiene en las cercanías de la plaza de la Reina su sede en la ciudad. Escoge tu 'topping' y disfruta con el proceso de creación de tu sabroso helado. Además, Ice Wave también tiene carta de crepes calientes hechos con productos frescos a tu gusto.