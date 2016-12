El actor Rob Schneider la vuelve a liar al situar la paella en Sevilla

Levante-EMV

Cuando el actor Rob Schneider fotografió su particular 'paella' con enormes colas de langosta y compartió la foto con el mundo a través de Twitter todavía no podía imaginar lo que su plato daría de si. Primero, como era de esperar, le llovieron un aluvión de críticas a través de las redes sociales por alterar la receta estrella de Valencia. El norteamericano colgó la imagen y los internautas hicieron el resto. El 'trending topic' estaba asegurado. Incluso en Sevilla.

De hecho, Schneider detectó que su extraña 'paella' y su nombre eran tema de moda entre las conversaciones de los tuiteros de la capital andaluza. Quiso disculparse. Y, ahora sí, metió la pata hasta el fondo al dirigirse a los sevillanos para pedir perdón: "A todos los de Sevilla que se sintieron insultados por mi paella: no pretendía usar langostas, treparon a la cazuela ellas mismas", escribió en Twitter.

Ante el panorama, hasta el reputado chef español José Andrés le recriminó el (segundo) error: "La paella es de Valencia...¡Inhala, exhala! El lío que has montado... ¡Tal vez te esposan si viajas a Valencia!"

El afamado cocinero no fue el único famoso que le leyó la cartilla. Santiago Segura no se contuvo y, además de felicitar la Navidad a Shneider le recomendó cruzar el charco si quiere probar "una auténtica paella". Y por si fuera poco, el actor y director de cine hasta hizo uso del #paellaemoji.

Parece que la 'paella' con colas de langosta y mejillones ha destronado a la 'paella' con chorizo del chef británico Jamie Oliver. ¿Cuál será la próxima?