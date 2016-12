La 'paella' con langosta de Rob Schneider incendia las redes

EP/Levante-emv.com

La polémica sobre la paella ha vuelto a las redes sociales, esta vez de la mano del popular actor cómico norteamericano Rob Schneider, quien ha compartido con sus seguidores de Twitter un mensaje en el que muestra una versión nada ortodoxa del tradicional plato valenciano que incluye, entre otros ingredientes, colas de langosta o mejillones.

En un mensaje en inglés y castellano, el intérprete de títulos como 'Este cuerpo no es el mío' muestra una fotografía de un plato con arroz, verduras y varios productos del mar y añade 'We just put the Paella in the oven!! Que rico!!' (Acabamos de meter la Paella en el horno. Qué rico).

Como ya le sucediera al popular chef británico Jamie Oliver y su ya famosa "paella con chorizo", a Schneider le han llovido las críticas, que van desde la indignación a la ironía.

Un ejemplo es el cocinero español Alberto Chicote, quien expresa su sorpresa con un 'Ostias PEDRIN¡¡¡' a la propuesta del cómico estadounidense. Por su parte, el guionista Quique Peinado ironiza al advertir 'Rob Schneider. Otro que no sabe con lo que está jugando'.

Muchos 'tuiteros' se toman esta nueva distorsión de la receta con humor, como Marmota Súper Roja, que apunta 'Aquí, metiendo al reparto entero de La Sirenita en el horno y llamándolo "paella"' o Agente Smint, que afirma que "cuando la gente de Valencia .@RobSchneider vea esa abominación, el cielo se volverá rojo y llorará sangre".

Otros prefieren las pruebas gráficas y un buen número de internautas adjuntan a sus mensajes a Schneider imágenes de paellas valencianas para que el actor vea el aspecto que presentan.