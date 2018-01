'La forma del agua' se postula como la favorita a los premios Oscar 2018

EP/ AFP

, del mexicano Guillermo del Toro, lidera las nominaciones a los Oscar con un total de 13 candidaturas. Le siguen en número de nominaciones, el último filme de Christopher Nolan con ocho candidaturas, yla gran vencedora de los Globos de Oro, con siete nominaciones. La 90ª edición de los Oscar tendrá lugar el próximo 4 de marzo, en el Dolby Theatre de Hollywood

El actor y director Andy Serkis y la actriz Tiffany Haddish fueron los encargados de acompañar al nuevo presidente de la Academia de Hollywood, John Bailey, en la lectura de nominados en el Teatro Samuel Goldwyn de Beverly Hills.

Este año son nueve las películas que competirán por el premio a la mejor película. Junto al filme de Del Toro, el resto de nominadas son Tres carteles en las afueras, , El instante más oscuro, Dunkerque, Déjame salir, Lady Bird, El hilo fantasma y Los papeles del Pentágono.

Por el Oscar al mejor director lucharán Greta Gerwig (Lady Bird), Guillermo del Toro (La forma del agua), Jordan Peele (Déjame salir), Christopher Nolan (Dunkerque) y Joe Wright (El instante más oscuro).

En el apartado actoral, Meryl Streep sigue haciendo historia al recibir una nueva nominación al Oscar -acumula ya 21 candidaturas de un premio que ha ganado en tres ocasiones- por su trabajo en Los archivos del Pentágono. Junto a ella, el resto de nominadas al premio a la mejor actriz son Sally Hawkins (La forma del agua), Margot Robbie (Yo, Tonya) y Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras) y Saoirse Ronan (Lady Bird)

Por el Oscar al mejor actor lucharán Timothée Chalamet (Call me by your name), Daniel Day-Lewis (El hilo fantasma), Daniel Kaluuya (Déjame sealir), Gary Oldman (El instante más oscuro) y Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.).

Las nominadas al premio a la mejor actriz de reparto son Mary J. Blige(Mudbound), Allison Janney (Yo, Tonya), Lesley Manville (El hilo fantasma), Laurie Metcalf (Lady Bird) y Octavia Spencer (La forma del agua). Willem Dafoe (The Florida Project), Woody Harrelson (Tres anuncios en las afueras) Richard Jenkins (La forma del agua), Christopher Plummer (Todo el dinero del mundo) y Sam Rockwell (Tres anuncios en las afueras), optan al premio a mejor actor de reparto.

La película chilena Una mujer fantástica es una de las candidatas a hacerse con el Oscar al mejor filme de habla no inglesa. Compiten junto a ella por esta galardón la libanesa El insulto, la rusa Sin amor, la sueca The Square y el filme húngaro En cuerpo y alma. Las nominadas a mejor filme de animación son Coco, El bebé jefazo, Ferdinand, Loving Vincent y la cinta irlandesa The Breadwinner.

La 90ª edición de los Oscar tendrá lugar el próximo 4 de marzo, en el Dolby Theatre de Hollywood de Los Ángeles (California) y estará conducida por segundo año consecutivo por Jimmy Kimmel. Los premios de la Academia de Hollywood se emitirán en directo en Estados Unidos por la cadena ABC, mientras que en España la gala se podrá seguir desde Movistar+.