Las cuarenta películas más esperadas de 2018

Varias citas ineludibles ya asoman en el calendario cinematográfico de este recién estrenado 2018. El año cinéfilo arrancará, como es habitual, con algunos de los títulos que suenan con más fuerza para los Oscar como el filme protagonizado por Gary Oldman '', la ya multipremiada '', '' de Guillermo del Toro, la esperada Lady Bird -que no llegará hasta abril- o '' de Steven Spielberg.

Spielberg, además, hará doblete ya que en marzo estrenará también 'Ready Player One' su regreso al género de ciencia ficción. Otros grandes directores estrenarán película en 2018. Es el caso de Clint Eastwood, que relata la historia de unos héroes reales en '15:17 Tren a París'; Yôji Yamada, que estrena la secuela de 'Maravillosa familia de Tokio'; el singular Wes Anderson, que vuelve a la animación con 'Isla de perros'; o Paul Thomas Anderson, que en febrero estrena 'El hilo invisible', la que es la última película del multioscarizado Daniel Day-Lewis.

El cine patrio tiene también varias citas destacadas como 'Sin rodeos', lo nuevo de Santiago Segura como director protagonizado por Maribel Verdú; el regreso de Javier Fesser con 'Campeones', un filme protagonizado por Javier Gutiérrez; 'El aviso', lo nuevo de Daniel Calparsoro que cuenta con Raúl Arévalo y Aura Garrido; o 'La sombra de la ley', un filme dirigido por Dani de la Torre con Luis Tosar y Michelle Jenner como grandes estrellas.

En cuanto a los aspirantes a taquillazo del año, varios títulos parten como favoritos para coronarse como el gran blockbuster del año: 'Jurassic World 2', la nueva entrega de la saga jurásica dirigida por el español J.A. Bayona; 'Vengadores: Infinity War', la gran reunión de superhéroes de Marvel; la secuela del irreverente Deadpool encarnado por Ryan Reynolds; la sexta entrega de 'Mission Impossible' con Tom Cruise; una nueva entrega de la saga Harry Potter con 'Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald'; el regreso de la legendaria 'Mary Poppins' o 'Solo', el spin-off de 'Star Wars' centrado en el carismático contrabandista.

'Call Me by Your Name' del italiano Luca Guadagnino, 120 pulsaciones por minuto del francés de origen marroquí Robin Campillo, 'Sin amor' ('Loveless') del ruso Andrey Zvyagintsev o 'The Florida Project' de Sean Baker son otros de los títulos que prometen convertir el 2018 en un gran año de cine.

