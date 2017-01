'La La Land' se postula como la favorita de los Oscars 2017 con 14 nominaciones

EP / Madrid

"La La Land", "Moonlight", "Manchester by the Sea", "Arrival", "Fences", "Hidden Figures", "Lion", "Fences", "Hell or High Water" y "Hacksaw Ridge" son las aspirantes al premio de mejor película en la 89 edición de los Óscar, anunció hoy la Academia de Hollywood.

Ryan Gosling ("La La Land") y Casey Affleck ("Manchester By The Sea") fueron nominados al Óscar a mejor actor, un premio al que también aspirarán Denzel Washington ("Fences"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic") y Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge"), anunció hoy la Academia de Hollywood.

Emma Stone ("La La Land"), Natalie Portman ("Jackie"), Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving") y Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins") son las candidatas a mejor actriz en la 89 edición de los Óscar, anunció hoy la Academia de Hollywood.

El mexicano Rodrigo Prieto fue nominado al Óscar en la categoría de mejor fotografía por "Silence", la película del cineasta Martin Scorsese, anunció hoy la Academia de Hollywood.

Prieto competirá por este galardón frente a Bradford Young ("Arrival"), Linus Sandgren ("La La Land"), Grieg Fraser ("Lion") y James Laxton ("Moonlight").

Se trata de la segunda nominación para el mexicano a lo largo de su trayectoria puesto que ya fue candidato a la estatuilla de la Academia de Hollywood por su trabajo en la cinta "Brokeback Mountain" (2005) de Ang Lee.

Si Prieto lograra el galardón sería el cuarto Óscar consecutivo de mejor fotografía que viajaría a México tras el "triplete" obtenido por Emmanuel Lubezki gracias a su labor en "Gravity" (2013), "Birdman" (2014) y "The Revenant" (2015).

Rodrigo Prieto (Ciudad de México, 1965) ha puesto su arte al servicio de directores tan reconocidos como Martin Scorsese ("The Wolf of Wall Street", 2013), Ben Affleck ("Argo", 2012), Oliver Stone ("Wall Street: Money Never Sleeps", 2010), el español Pedro Almodóvar ("Los abrazos rotos", 2009) o el mexicano Alejandro González Iñárritu ("Amores Perros", 2000, entre otras).

El artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda fue nominado hoy al Óscar a la mejor canción por el tema "How Far I'll Go" de la cinta animada de Disney "Moana", anunció la Academia de Hollywood.

Nominadas al Oscar a la mejor actriz de reparto:

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Moonlight)

Nicole Kidman (Lion)

Octavia Spencer (Figuras ocultas)

Michelle Williams (Manchester frente al mar)

Nominados al Oscar al mejor cortometraje:

Ennemis Intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Nominadas al Oscar a la mejor película de habla no inglesa:

Land of mine (Dinamarca)

A man called Ove (Suecia)

The salesman (Irán)

Tanna (Australia)

Toni Erdman (Alemania)

Nominados al Oscar al mejor actor protagonista:

Casey Affleck (Manchester frente al mar)

Andrew Garfield (Hasta el último hombre)

Ryan Gosling (La La Land)

Viggo Mortensen (Capitán Fantástico)

Denzel Washington (Fences)

Nominados al Oscar al mejor actor de reparto:

Mabershala Ali (Moonlight)

Jeff Bridges (Comanchería)

Lucas Hedges (Manchester frente al mar)

Dev Patel (Lion)

Michael Shannon (Animales nocturnos)

Los nominados de la 89 edición de los Oscars de Hollywood se conocerán este martes 24 de enero alrededor de las 14.20 horas, según informa la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Por primera vez, los nombres de los candidatos se anunciarán vía 'streaming' y sin público a través de las webs oficiales de los Oscar, 'Oscar.com' y 'Oscars.org', así como las plataformas digitales de la Academia y otros medios.

En cuanto a las favoritas, una de las películas que más suena es 'La La Land', dirigida por Damien Chazelle ('Whiplash'), la gran triunfadora en la pasada edición de los Globos de Oro, donde fue galardonada en las siete categorías en las que competía.

Junto a ella, también aparecen en las quinielas 'Manchester frente al mar', de Kenneth Lonergan; 'Fences', de Denzel Washington; 'Moonlight', Barry Jenkins; 'La llegada', de Denis Villeneuve; o 'Comanchería', de David Mackenzie.