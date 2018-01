Las fiestas de invierno de la C. Valenciana que no hay que perderse

E.D | València

Pasadas las fiestas de Reyes, todos los valencianos se disponen a afrontar el Año Nuevo con una serie de fiestas muy populares que hay que atribuir al invierno. Por ejemplo,, el 17 de enero, se celebra en multitud de localidades de lapero tal como destaca la web oficial comunitatvalenciana.com Canals y Forcall son dos de las poblaciones donde más brillan estos festejos.

La Santantonà de Forcall es una fiesta medieval del fuego declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Consiste en una recreación popular sobre la vida del santo, vinculada a la cabaña-hoguera, en la que aparecen singulares personajes. En Canals también se celebra San Antonio Abad de forma espectacular y el calificativo es fiel al tamaño de la hoguera que se quema, una de las más grandes del mundo con una altura comprendida entre los 17 y 25 metros.

Fira del Porrat de Guadassuar

El Porrat de Sant Vicent o Fireta de Guadassuar es una feria que se celebra para conmemorar el día del patrón, Sant Vicent Màrtir o Sant Vicent de la Rosa. Es una feria familiar, conocida en la mayoría de pueblos de la Ribera, que atrae una gran cantidad de visitantes. Comienza el 21 de enero, la víspera del día del santo, con la Repartició de la Carn; el 22, se festeja al santo con los actos religiosos y con almuerzos por parte de los grupos de amigos; y el 23 se celebra el día de La Aurora. Unos días después tiene lugar en la localidad la Feria Agrícola e Industrial de la Ribera.

Festa de la Carxofa de Benicarló

Un poco más adelante en el calendario, la Festa de la Carxofa de Benicarló se celebra entre el 23 y el 29 de enero. Es Fiesta de Interés Turístico y una maravilla gastronómica. La alcachofa, producto con Denominación de Origen, es la protagonista. Se preparan degustaciones populares con todo tipo de platos elaborados con esta suculenta verdura. Los restaurantes de la ciudad ofrecen completos menús a cuál más impresionante.

La última Fiesta de Interés Turístico de este mes empieza en enero y acaba en febrero. Hablamos del famoso Carnaval, que celebrándose en municipios de tradición como Pego en Alicante o Villar del Arzobispo en Valencia, alcanza también gran espectacularidad en Vinaròs. Tiene lugar 40 días antes del inicio de la cuaresma y dura nada más y nada menos que 11 días. Son muchos los actos multitudinarios, como la imposición de corbatines a los estandartes de las comparsas, la proclamación de las reinas, dos grandes desfiles que se celebran en el último fin de semana y diferentes actos de tipo deportivo, cultural, gastronómico.

Febrero: Bocairent, Requena...

En febrero son dos las Fiestas de Interés Turístico que encontramos. Los Moros y Cristianos de Bocairent tienen lugar el primer viernes de febrero. Su arraigo, tradición, colorido y cultura hacen de estas fiestas unas de las más atractivas. La variedad de la indumentaria, la música y la pólvora envuelven tanto a visitantes como a participantes en un ambiente festivo difícil de despreciar.

Y cómo no, Requena celebra orgullosa su Muestra de Embutido Artesano y de Calidad del 9 al 11 de febrero. Descubra y deguste los embutidos más tradicionales de la zona y no olvide maridar con vinos de la D.O. Utiel-Requena o cava de Requena. Longanizas, morcillas, sobrasadas, salchichones, chorizos así como quesos y dulces atraparán al turista.