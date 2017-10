Bertín Osborne recala en València

E. D | València

regresa a València el próximodentro de su giradonde homenajea a las mujeres como temas clásicos de la música española como: 'Santa Lucía', 'Clara', 'Penélope' o 'Gloria', aunque también interpretará canciones en inglés como 'She', 'Michelle' o 'Layla'.

El artista andaluz, que encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales, presenta su último disco Crooner junto a su Big Band en el auditorio principal del Palacio de Congresos. Además repasará todos los éxitos de su carrera y por supuesto no faltarán sus exitosas rancheras junto a sus mariachis. Un gran espectáculo audiovisual con más de 23 músicos sobre el escenario.

Este nuevo disco, Crooner II ha sido producido por Emilio Mercader y con el respaldo de la Big Band de Aarón Pozón y los arreglos de Miguel Blanco. Los temas se grabaron a la vieja usanza, con los músicos tocando al tiempo, como se hacían los de la edad de oro de los artistas a los que rinde homenaje. Y así, entre giros de swing y con aires de balada clásica, cobran un valor especial grandes clásicos como It had to be you, Fly me to the moon, Moon river o New York, New York; éxitos más actuales como Wonderful tonight (Eric Clapton) o Just for you (Lionel Richie), o incluso canciones llevadas a su terreno como Can't take my eyes off you. Algunas de ellas, con versión en español cuyas adaptaciones ha realizado el propio Bertín . Un repertorio espectacular.