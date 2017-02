Ricky Martín actúa en mayo en la plaza de toros de València

Ricky Martin regresa a los escenarios de nuestro país con 'One World Tour', una gira con la que ya visitó España con gran éxito en su tramo del pasado año.



Ahora, sus fans podrán verle el 13 de mayo en A Coruña, el domingo 14 en BEC (Bilbao), el martes 16 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el miércoles 17 en Palma de Mallorca, el viernes 19 en la Plaza de Toros de València, el sábado 20 en el Estadio La Cartuja de Sevilla y el martes 23 en el WiZink Center de Madrid.



Las entradas para estos conciertos se podrán comprar a partir de las 10:00 horas del jueves 23 de febrero a través www.doctormusic.com y www.ticketmaster.es también en Fnac, Viajes Carrefour y Halcón Viajes, por teléfono en el 902 15 00 25 y demás puntos de venta de la red Ticketmaster.



Igualmente se podrán adquirir a través de www.elcorteingles.es/entradas y tiendas El Corte Inglés (Bilbao, València, Palma de Mallorca, Sevilla y Madrid), www.esmerarte.com (A Coruña) y www.entradasatualcance.com (Bilbao, Palma de Mallorca y València). El precio oscila entre 40 y 100 euros.



Más de un millón de personas le han aplaudido alrededor del mundo, y tras los sonados sold out de Málaga, Madrid y Mérida del pasado septiembre, Ricky Martin regresa a nuestros escenarios para reencontrarse con el público español y sumar nuevos éxitos a su extraordinario 'One World Tour'.



La gira dio comienzo en 2015 en Nueva Zelanda y "de inmediato fue reconocida como una de las mejores producciones del año, tanto a nivel de ventas como por la calidad del montaje. Una gira sold out que hacía paradas en México, EE.UU., Canadá, América Latina y Europa durante el 2015 y el 2016", informa la promotora en un comunicado.



Doctor Music añade que este tour es "un espectáculo impresionante que cuenta con extraordinarios juegos de iluminación, diseñados con más de 150 luces móviles y cinco pantallas de vídeo de alta definición; una moderna escenografía en sincronía con el aspecto visual y musical; cambios de vestuario y vibrantes coreografías".

CNCO como artistas invitados

El fenómeno juvenil CNCO será el artista invitado de Ricky Martin durante su gira por nuestro país. La banda ha alcanzado un espectacular éxito tras su tercer sencillo, 'Reggaetón Lento', y recientemente ha anunciado su primera gira 'MÁS ALLÁ TOUR' la cual contará con más de 40 conciertos que se desarrollarán entre Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, así como España y Portugal.



Diseñado por el equipo de creativos de su manager Ricky Martin, encabezado por José Vega y David Cabrera, el show promete ser explosivo, divertido y con toques del romanticismo juvenil que ha definido a los integrantes de CNCO desde el lanzamiento de su álbum 'Primera Cita'.



Este álbum contó con la producción de Wisin y David Cabrera y se estableció en su semana de lanzamiento de acuerdo a la revista Billboard como el Mejor Debut del Año de un Álbum Latino.