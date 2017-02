Rafael Blasco sirve de inspiración para un musical

E. D | Valencia

El Teatre El Musical acoge el próximo fin de semana la representación del musical, el primer musical inspirado en laEl protagonista de la trama nos recuerda la historia del político, actualmente en prisión condenado por la llamada

El protagonista es un maduro político, aficionado a cantar, que está a punto de ser juzgado con altas probabilidades de ir a prisión. Desde sus comienzos en el Partido Comunista, pasando por el socialismo hasta arribar a la derecha conservadora han pasado cuarenta años. Cuarenta años compartidos con su mujer, alto cargo en diversas instancias de la política cultural; y con su hija, ferviente admiradora suya, militante y joven promesa en el Partido.

No se arrepiente de nada. Todo lo que ha hecho lo ha hecho porque había que hacerlo. Y no ha hecho nada que no hayan hecho otros muchos. Pero a través de la investigación que su hija se ve obligada a realizar junto a su amante y futuro secretario de organización, se asiste al viaje de su padre desde el servicio público hasta el auto servicio.

El autor de Iberian Gangsters, Julio Salvatierra, insiste en que se trata de una ficción aunque reconoce que la mayoría de los espectadores valencianos asociarán rápidamente al personaje. "Es difícil no tener presente en nuestras vidas la corrupción debido a la cantidad de noticias que a diario aparecen en la prensa. Me interesó mucho el personaje por la transformación personal que desarrolló a lo largo de su vida. La obra está centrada en el aspecto humano de los protagonistas de la corrupción porque son personas frutos de esta sociedad, no alienígenas llegados de otro planeta", explica Salvatierra.