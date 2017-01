Planes para hacer el fin de semana en Valencia

T. García | Valencia

Después de las vacaciones navideñas cuesta retomar la marcha y volver a la rutina, pero no te preocupes, porque ya está aquí el esperado fin de semana. Si todavía no tienes planes para hacer estos días no dejes de echarle un ojo a nuestras propuestas de ocio que te detallamos a continuación.

Empezando el viernes por la noche con una velada de cabaret con el espectáculo 'The Golfus Cabaret' en Casino Cirsa, un paseo el sábado por la mañana por la muestra de Clicks de Playmobil en el Ateneo Mercantil de Valencia, una sesión de teatro el sábado por la tarde o para los amantes del running, que mejor manera de empezar el año que corriendo la 10K Valencia Ibercaja 2017.

1. Muestra de Clicks de Playmobil en el Ateneo Mercantil de Valencia

El Salón Stolz del Ateneo Mercantil de Valencia ha empezado a transformarse para acoger la exposición de los Clicks de Playmobil, que se celebrará hasta el 20 de enero, y que reunirá más de 5.000 piezas, pertenecientes a la mayor colección privada del mundo de los históricos juguetes articulados.

2. Velada de cabaret

Vuelve el cabaret a las noches valencianas de la mano de Casino Cirsa Valencia. Este viernes se celebrará el espectáculo que incluye cena, música y baile en directo llamado 'The Golfus Cabaret'. Ha sido tal la acogida del público valenciano a este espectáculo que Casino Cirsa Valencia ha programado también nuevas fechas para febrero y marzo de 2017.

3. Teatro

Si te apetece disfrutar de una obra de teatro estas son algunas de las propuestas que te ofrecemos:

Conoce toda la cartelera.

'La cena de los idiotas' en el teatre Talía.

'Viaje a Nuncajamás' en Sala Russafa.

'Iba en serio' en el teatro Olympia.

'La Jaula de grillos' en teatro Flumen.

'El jorobado de Nottre Dame', teatro Flumen. (Obra para niños).

4. Feria de atracciones

Visita la Feria de atracciones de Navidad instalada en la zona del Puerto de Valencia America's Cup (Calle Ingeniero Manuel Soto y Juan Verdeguer) desde el 3 de diciembre hasta el 22 de enero de 2017.

5. Cita deportiva: 10 K Valencia

El Club Atletismo 10K Valencia organiza, en colaboración con la Fundación Deportiva Municipal, la IX edición de la carrera a pie 10K Valencia Ibercaja 2017, que tendrá lugar el próximo domingo 8 de enero a las 9.30 horas desde el Paseo de la Alameda.

