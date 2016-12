El Consorci de Museus ofrece nueve propuestas expositivas para disfrutar en navidad

E. Press/ E. D | Valencia

Elofrece nueve propuestas expositivas para disfrutar estas Navidades y mostrar al público "lo mejor de los museos" de esta autonomía.

Así, el Centre del Carme de Valencia, sede de la institución, se encuentra a pleno rendimiento con todas sus salas ocupadas y un total de 7 exposiciones abiertas hasta finales de enero.

En las salas temporales la muestra de 'TAPAS. Spanish Design for Food', realizada en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E) ofrece, hasta el 22 de enero, un rico panorama del más reciente diseño español aplicado a la gastronomía.

La muestra, que ha dado la vuelta al mundo promocionando la tapa española, está dividida en tres apartados: cocina, mesa y comida, donde se expresa la imaginación y talento de diseñadores de diferentes estilos que han interactuado con destacados cocineros; rindiendo también homenaje a algunos iconos tradicionales.

La sala temporal del primer piso hasta el 29 de enero, la exposición del proyecto 'Mitologies del periodisme gràfic', una muestra que forma parte del renovado projecte Fragments de la Unió de Periodistes Valencians con la colaboración de la Diputació de València.

La muestra que pretende poner el acento sobre la importancia del periodismo gráfico y su influencia en el devenir de la historia, hace un recorrido visual que cuestiona algunos de los conceptos predominantes que mitifican y simplifican esta práctica compleja. Al mismo tiempo la exposición es una oportunidad para redescubrir, desde otro punto de vista, las imágenes más poderosas de la historia del periodismo gráfico.

En la Sala Refectorio, las artistas Carolina Ferrer y Encarna Sepúlveda muestran su primer trabajo conjunto que ha dado como resultado una extraordinaria instalación que combina la geometría de una y la poética del vacío de la otra. 'Ángulos del vacío', que se podrá visitar hasta el 5 de febrero, traslada al espectador a una realidad onírica, que consigue con luz negra, los colores fluorescentes y un túnel de 18 metros de largo que se pierde en el horizonte a través del espejo.

En las salas Goerlich 1 y 2 conviven dos muestras con una línea temporal similar y en común el rechazo a la violencia. Se trata de las exposiciones 'La mirada de Kati Horna. Guerra i Revolució' y 'William James. Las Ahijadas' que se podrán visitar hasta el 22 de enero.

En la primera el sindicado CGT colabora por primera vez con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, para mostrar en el Centre del Carme el trabajo de la fotógrafa anarquista Kati Horna. Kati Horna es sin duda una de las creadoras más inusuales y auténticas del siglo XX, "una obrera de la fotografía" como se definía ella misma. Feminista, solidaria y libertaria, la artista nacida en Budapest en 1912 y participante de las vanguardias de entreguerras, fue llamada a documentar y dar testimonio del trabajo transformador que estaban llevando adelante la CNT y la clase trabajadora durante la Guerra Civil.

Por su parte, la exposición de 'William James. Las Ahijadas' en la que colabora Es Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma de Mallorca, es un trabajo en proceso del investigador y artista británico William James, que se compone de una instalación audiovisual basada en una amplia búsqueda documental donde se confrontan dos historias casi no registradas, las de la actriz de Hollywood, Natacha Rambova y su álter ego transgénero, la valenciana, Natacha Rampova.

Testimonios orales, como el de Rampova, archivos, como los procedentes del Archivo Prelinger de San Francisco o fotografías históricas y actuales, ayudan a completar la vida ambas artistas con un punto en común: su lucha contra la violencia y la defensa de las libertades.

Ya en la sala Ferreres, el Consorci de Museus muestra los últimos trabajos del artista valenciano, afincado en Madrid, Javier Garcerá hasta el próximo 22 de enero. 'Que no cabe en la cabeza' expresa la relación entre la naturaleza y la cultura, el mundo interior y el exterior, mediante este juego de palabras que encierran una doble invitación: por un lado, a descubrir con nuestros propios ojos qué hay detrás del propio nombre de la muestra y por otro a reflexionar sobre qué es aquello que no tiene lugar o no nos cabe dentro de la cabeza, un paradigma del pensamiento, una referencia de la razón.

Por último, la Sala Dormitorio presenta la primera exposición que acoge el Centre del Carme sobre arte digital, 'File_Genesis' del artista Solimán López. Dentro de su reformulación como centro de cultura contemporánea, el Centre del Carme inaugura un espacio que, desde este momento, se dedicará a albergar proyectos de carácter experimental.

El Consorci de Museus, "consciente de la importancia de aproximar sus exposiciones al público e invitar al espectador a participar activamente en sus propuestas culturales", ha programado distintas actividades aprovechando las fiestas navideñas bajo el lema #CulturaAccessible.

Desde el pasado 18 de diciembre, el Espai de Telles, para niños de 0 a 3 años, se ha ampliado instalando el taller 'El Sabor del Soroll. Música de Cuina' en el claustro renacentista.

Se trata de un espacio de experimentación, realizado en colaboración con Ninos Escoles Infantils que invita a los pequeños a interactuar con objetos reales de la vida cotidiana, a encontrarles nuevos usos y mediante el sonido a estimular sus emociones.

Por otro lado, el Centre del Carme ofrece visitas guiadas sin reserva previa los días 27, 28 y 29 de diciembre y 3, 4 y 5 de enero. Las visitas se ofrecen tanto para la exposición 'TAPAS' como un recorrido histórico-artístico por el antiguo convento.